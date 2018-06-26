Пляж «Чайка» оказался бесхозным и Николаевская мэрия хочет забрать его в коммунальную собственность

Пляж «Чайка», который находится в Корабельном районе никому не принадлежит, для передачи его на баланс городу необходимо для начала определить границы территории.

Об этом стало известно в понедельник, 25 июня в ходе аппаратного совещания.

- По «Чайке» мы собирались на прошлой неделе с руководством администрации района, в пятницу я доложил Александру Федоровичу по ситуации. В первую очередь, необходимо дать поручение земельному управлению по отработке проекта землеустройства, потому что он никому не принадлежит, его вообще никто не контролирует, - доложил замначальника департамента ЖКХ Виталий Кузнецов.

Виталий Кузнецов (слева) Владимир Крыленко

При этом, начальник управления земельных ресурсов Александра Ефименко сообщила, что разрешение на изготовления проекта землеустройства должны дать депутаты на сессии.

- Пока что можно установить границы земельного участка – это задание проектной организации, мы будем подписывать договор. Сроки проведения месяц – максимум два. Там еще нужно топосъемку сделать, - отметила Ефименко.

Юрий Степанец В свою очередь, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец поинтересовался у Ефименко, у какой организации управление будет заказывать работы, на что начальница земельного управления отметила, что это будет зависеть от суммы. После чего Степанец отметил, что у Виталия Лисового будет дешевле (директор КП «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», - ПН).

- Этот вопрос возникает уже второй год подряд, изначально говорилось, что необходимо обозначить границы, - добавил Степанец.

По словам главного архитектора Николаевского городского совета Андрея Цымбала срок проведения топосъемки небольшой и займет около двух недель.

В итоге, первый вице-мэр Владимир Крыленко дал месяц земельному управлению на отработку данного вопроса, по истечению которого они доложат о проделанной работе.

Напомним, что лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы.