Пляж «Чайка» оказался бесхозным и Николаевская мэрия хочет забрать его в коммунальную собственность

Пляж «Чайка», который находится в Корабельном районе никому не принадлежит, для передачи его на баланс городу необходимо для начала определить границы территории.
Об этом стало известно в понедельник, 25 июня в ходе аппаратного совещания.
- По «Чайке» мы собирались на прошлой неделе с руководством администрации района, в пятницу я доложил Александру Федоровичу по ситуации. В первую очередь, необходимо дать поручение земельному управлению по отработке проекта землеустройства, потому что он никому не принадлежит, его вообще никто не контролирует, - доложил замначальника департамента ЖКХ Виталий Кузнецов.
При этом, начальник управления земельных ресурсов Александра Ефименко сообщила, что разрешение на изготовления проекта землеустройства должны дать депутаты на сессии.
- Пока что можно установить границы земельного участка – это задание проектной организации, мы будем подписывать договор. Сроки проведения месяц – максимум два. Там еще нужно топосъемку сделать, - отметила Ефименко.
В свою очередь, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец поинтересовался у Ефименко, у какой организации управление будет заказывать работы, на что начальница земельного управления отметила, что это будет зависеть от суммы. После чего Степанец отметил, что у Виталия Лисового будет дешевле (директор КП «Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», - ПН).
- Этот вопрос возникает уже второй год подряд, изначально говорилось, что необходимо обозначить границы, - добавил Степанец.
По словам главного архитектора Николаевского городского совета Андрея Цымбала срок проведения топосъемки небольшой и займет около двух недель.
В итоге, первый вице-мэр Владимир Крыленко дал месяц земельному управлению на отработку данного вопроса, по истечению которого они доложат о проделанной работе.
Напомним, что лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы.