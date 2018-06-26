Николаевские десантники совместно с командующим ДШВ устроили масштабные плановые учения по прыжкам на воду с парашютами

Во вторник, 26 июня, военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск провели плановые прыжки на воду с парашютами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Учения проходили на реке Южный Буг. Всего было около 14 заходов по восемь человек. Десантирование происходило с вертолета. После приземления на воду экипировку забирали военнослужащие на катерах и скутерах, а десантники самостоятельно доплывали до берега.

Михаил Забродский В плановых прыжках участвовали как новички, так и опытные военнослужащие. Вместе со всеми прыжок совершил и командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

По словам командующего, это его 168-й прыжок. Также он отметил разницу между прыжками на воду и на землю.

- Требует определенного порядка действий, более суровый, чем при приземлении на землю, одновременно дает более позитивные впечатления во время пребывания в воде, - сказал Михаил Забродский.

Напомним, что в Николаеве военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнять программу прыжков с парашютом согласно плану боевой подготовки.