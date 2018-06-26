В Киеве активисты принесли под здание Генпрокуратуры гроб с «убитыми делами»

Во вторник, 26 июня, под здание Генеральной прокуратуры в центре Киева принесли гроб.

Об этом сообщает Информатор.

В него активисты положили Конституцию Украины, Криминальный кодекс и названия уголовных производств, «убитых» ГПУ.

Кроме того, участвовавшие в акции музыканты сыграли траурный марш в честь «похороны правового государства».

По словам организаторов, прокуратура до сих пор не расследовала 12 уголовных дел, среди которых, в частности, избиение активистов и порча их имущества.

Напомним, ранее прокурор Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департамента специальных расследований.