«Предприятие осталось без специалиста», – Евтушенко уволил Николая Копейку с «Николаевэлектротранса»

Николай Копейка с отцом Игорем Копейкой Николай Копейка уволен с занимаемой должности начальника службы по диспетчеризации КП «Николаевэлектротранс».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

На вопрос о том, что стало причиной увольнения, Евтушенко заявил:

- Да, он уволен. Потому что это вы все так преподнесли. Я Вам сказал - он уволен. Вы своего достигли, предприятие осталось без специалиста.

Как известно, Николай Копейка, который на данный момент находится под следствием, назначен был на должность около двух недель назад.

Напомним, что ранее Евтушенко подтвердил информацию о назначении Копейки на предприятие.