На обочинах трасс перед Николаевом очередь из фур, которые едут в порт: АМПУ просит у города землю под их стоянку

С началом активной уборки урожая, из-за отсутствия площадок для временной стоянки большегрузных автомобилей, вдоль обочин трасс на подъездах к Николаеву образовалась очередь из фур, которые местами затрудняют движение остального транспорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности. Нет».

В частности, скопление автомобилей наблюдается на Баштанской трассе от Калиновского кольца(поворот на Снигиревку) до въезда в Николаев. Местами автомобили стоят в два ряда.

Аналогичная ситуация и на подъезде к Николаеву со стороны Херсона.

Возле самого порта также стоит очередь из фур. При этом, на протяжении всей дороги до пункта отгрузки, для водителей нет предусмотренных площадок, на которых они могут отдохнуть, ожидая своей очереди на отдачу груза.

Как пояснили в комментарии «Преступности. Нет» в Администрации Николаевского морского порта, решением ситуации руководство предприятия видит строительство накопительной стоянки для грузового транспорта.

«Именно для того, чтобы существенно уменьшить негативное влияние от движения грузовиков магистралями города, устранить транспортные заторы, обеспечить безопасность дорожного движения и улучшить санитарное состояние улиц, Николаевский филиал ГП «АМПУ» предложил реализовать в 2018–2019 году проект по строительству накопительной стоянки под большегрузный автотранспорт на земельном участке площадью 35 га. Соответствующие письма повторно направлены в Николаевский городской совет и надеемся получить положительный ответ для совместного решения этой проблемы», - сообщили в Администрации.

Поддержали предложение АМПУ и в Николаевском торговом порту.

«Совместно с Администрацией Николаевского морского порта, стивидорными компаниями, железной дорогой, мы прорабатывали маршруты следования транспорта и выбирали наиболее удачное место для расположения накопителя под большегрузный транспорт. Мы поддержали идею государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в создании автонакопителя и планируем дальнейшую работу над этим вопросом для улучшения инфраструктуры города и успешного развития порта».

Напомним, ранее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.

После этого в Николаевской ОГА призвали горсовет все же выделить землю АМПУ, пообещав найти участок под кладбище. Однако вопрос так и остался нерешенным.