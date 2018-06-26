«Проще заплатить штраф, чем исправлять», - в двух районах Николаева проблемы с пожарными гидрантами

В Ингульском и Корабельном районах Николаева сложились неблагоприятные ситуации с состоянием пожарных гидрантов и водоемов.

Об этом стало известно во вторник, 26 июня на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, начальник управления по вопросам ЧС и ГЗН Александр Герасименя сообщил, что всего по городу 2 тысяч 437 пожарных гидрантов, 288 пожарных водоемов и 27 водонапорных башен.

- 50% из них находятся в собственности города, остальные это на объектах принадлежащих частному сектору. Из них в неутешительном состоянии: 13,7% – пожарных гидрантов, 12,5% - водоемов и 37% - водонапорных башен, - заявил Герасименя.

При этом, по его словам наихудшие ситуации по неисправным источникам – в Ингульском и Корабельном районе.

- По Ингульскому 157 пожарных гидрантов и 8 пожарных водоемов в нерабочем состоянии, в Корабельном – 77 гидрантов и 12 пожарных водоемов, - добавил он.

Александр Герасименя и Владимир Крыленко

В частности, Герасименя попросил глав администраций, которые не занимаются ремонтом гидрантов провести полную инспекцию совместно с ГСЧС и пройтись по каждому предприятию, которое не соблюдает норм при содержании пожарных гидрантов.

- У нас есть право проводить проверку, а также есть право штрафовать их за не содержание своей территории, в размере около 150 гривен, а без помощи властей там ничего не делается. Наши права настолько мизерные, что проще понести административное наказание этим людям, чем исправлять, - сообщил представитель Главного управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Также, представитель районной администрации сообщил, что на предприятия писались обращения, однако никакой реакции не последовало, а заставить их отремонтировать никто не может.

В итоге, первый вице-мэр Владимир Крыленко предложил обратиться в юридический департамент, чтобы те разъяснили членам комиссии их права в данной ситуации и исходя из ответа, последние будут принимать решения.

Напомним, что изобретение сотрудников ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области «Надувная спасательная лестница» заняло первое место в конкурсе изобретательских и рационализаторских проектов и работ в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности.