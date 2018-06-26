В Терновке и поселке Горького планируют закончить работы по ликвидации подтопления в этом году - на микрорайон Богоявленский денег пока нет

В Николаеве на сегодняшний день от подтопления страдают поселок Максима Горького, микрорайон Терновка и Богоявленский. В частности, до конца года планируют закончить работы по уменьшению последствий подтопления в двух из них.

Об этом сообщил начальник управления экологии Владимир Корчагов, во вторник, 26 июня в ходе заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, по его словам на данный момент в городе есть острая потребность в выполнении проектов по уменьшению последствий подтопления на этих трех объектах. Что касается микрорайона Терновка и проспекта Горького то проектно-сметная документация уже разработана, есть положительные выводы экспертиз, на данный момент проводятся работы согласно проведенным торгам.

Владимир Корчагов - По поселку Горького работы ведутся, в поселке Терновка работы в стадии продления, заключения договоров. Но в этом месяце они продолжат работу. Что касается поселка Богоявленский, проект длительное время находится на доработке в согласно с замечаниями Государственной экспертизы – в декабре 2016 года были положительные выводы, а в 2017 году был перерасчет сметной документации и теперь сумма составляет больше 23 миллионов гривен в целом. Однако еще нет выводов на эти замечания «Укрдержэкспертизы». После выводов будем просить депутатский корпус для выделения денег, чтобы уменьшить подтопление, - заявил Корчагов.

При этом, на уточняющий вопрос, Герасимени закончат ли в Терновке работы в этом году, тот утвердительно ответил – да. Что касается стоимости уменьшения последствий подтопления, то это около 12 миллионов гривен. При этом, переулок Горького согласно проекту планируют закончить в 2019 году, однако основные работы будут выполнены уже в этом.

Напомним, что ранее на депутатской бюджетной комиссии Николаевского городского совета поддержали перераспределение денег со строительства троллейбусной линии в микрорайоне Намыв на защиту микрорайона Терновка от подтоплений.