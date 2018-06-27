Жительница Николаева не может получить ущерб после ДТП с «евробляхой» – страховщики уверяют, что автомобиль вне закона

Жительница Николаева возмутилась, что компания УСПК страхует автомобили с иностранной регистрацией, а потом отказывает пострадавшим в выплате страховок из-за незаконного пользования автомобилем на «евробляхах». В страховой компании уверяют, что виновник ДТП находился за рулем автомобиля без права на его управление, а страховку оформлял другой человек.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

После того, как в суде признали виновником ДТП автомобиль с иностранной регистрацией, пострадавшая Алла обратилась изначально в страховую фирму «Мотор-Гарант», но там ответили, что «евробляха» изначально застрахована в «Украинской пожарно-страховой компании», которая согласно законодательству и должна выплатить страховку пострадавшей.

В УПСК жительнице Николаева сообщили, что запрос пострадавшей направят для рассмотрения руководству в Киев.

«Две недели я ждала этого ответа и в итоге получила отказ, который аргументируется тем, что они сделали запрос в таможню о законности управления автомобилем виновником ДТП, на что таможня ответила, что гражданин Украины управлять не имеет права этим автомобилем, поэтому выплачивать мы вам ничего не будем. Интересный факт, заключается в том, что как страховать и брать деньги за страховку, то они запрос в таможню не делают и законность не устанавливают», – возмутилась пострадавшая.

Она отметила, что также консультировалась с представителями других страховых компаний, которые утверждают, что такой отказ незаконный.

«То есть УПСК заключает договора с евробляхами, заведомо зная, что при страховом случае выплачивать они ничего не будут, соответственно эти договора не несут никакой юридической силы», – возмутилась Алла.

Кроме того, пострадавшая автовладелица уверяет, что решение о выплате страховки решают в филиалах на местах, и в других региональных представительствах УПСК якобы таких отказов нет. Кроме того, она возмутилась, что фактически страховая компания таким образом обманывает своих же клиентов, поскольку ей теперь нужно через суд требовать возмещение ущерба не от страховщиков, а от их клиента.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор Николаевской филии УПСК Галина Несвит подтвердила, что действительно в УПСК отказывали в выплатах и все действия проводили согласно законодательству. Также она подчеркнула, что автомобиль в УСПК застраховал не тот человек, который был виновником ДТП.

– К примеру, Иванов продал Петрову, Петров еще Сидорову. Сидоров купил машину и взял страховку совершенно у другого. Есть определенные основания закона, на которых мы и отказали, – сказала Гална Несвит.

Она также посетовала на проблему с автомобилями с иностранной регистрацией, которые часто перепродаются без соответствующей регистрации, что создает проблемы и для многих страховых компаний.

При этом директор Николаевской филии УПСК добавила, что если к ним обращаются за услугами граждане с автомобилями с иностранной регистрацией, то они обязательно проверяют законные основания на владение и управление таким автомобилем.

– Мы берем информацию через таможню и если он (водитель, - ПН) ввез его для собственных потребностей, есть все основания, – отметила Несвит.

Напомним, что в Украине планируют существенно усилить контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией.