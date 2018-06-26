Медики утверждают, что николаевский ребенок умер не от кори – у него были СПИД и заражение крови

Управление охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации утверждает, что ребенок из Николаевской области умер не от кори, а от заражения крови и полиорганной недостаточности.
Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, что ранее в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщили, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.
«В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания. Уточненную информацию о смерти ребенка Ш. срочно отправили в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов», - отметили в управлении.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Николаевской областной детской инфекционной больницы Андрей Алифанов в комментариях в Facebook также написал, что ребенок умер не от кори.
«Синегнойный сепсис в ассоциации с грибами, рост со всех биологических секретов, включая кровь, на фоне терминальной стадии СПИДа. Корь, кстати, лабораторного подтверждения не получила. К сожалению, при СПИДе, когда количество СД4 меньше 200, спасать уже не удается, организм уничтожает любая инфекция, самая пресловутая», - сообщает Алифанов.