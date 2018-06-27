«Школьники – это будущее нашей нации», – на Николаевщине прошел семинар «Летняя школа учителя»

В рамках года образования в Николаевской области состоялся семинар «Летняя школа учителя».

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Летняя школа учителя» была направленна на освоение новых преподавательских стандартов. Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отметил, что стандарты связанны с реформой «Новой украинской школы».

— Что такое «Новая украинская школа»? Это не только парты, доски, компьютеры. Прежде всего, это учителя, которые имеют необходимые знания, умения и навыки. Это талантливые педагоги, которые не просто «учат» или «выкладывают» - они учат. Именно поэтому помимо обновления материально-технической базы мы помогаем учителям осваивать новые методики, новые стандарты. Ведь они должны осознать главное - сегодняшние школьники - это будущее нашей нации, - отметил Алексей Савченко.

Семинар прошел с 18 по 22 июня. Сообщается, что в формате интерактива участники семинара учились использовать современные практики, технологии, методики и формы работы на основе инновационных образовательных подходов.

Кроме того, было проведено обучение и для учителей физической культуры, которые будут работать с первоклассниками в 2018-2019 учебном году на основе Концепции «Новая украинская школа». За четыре дня учителя физической культуры, работая в группах, выполняли задачи в контексте интегрированного обучения, учились правильно формировать межпредметные компетенции на уроках физической культуры и планировать физическую нагрузку.

Также сообщается, что с 23 по 25 июня в рамках «Летней школы учителей» был проведен областной методический актив «Готовимся к работе в Новой украинской школе: от теории к практике».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал ряд важных распоряжений о распределении около 51,5 миллиона гривен на обеспечение и реализацию проектов «Новая украинская школа» и «Новое образовательное пространство».