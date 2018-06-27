В Украину вернулись шесть моряков, которых задержали в Греции полтора года назад

В Украину вернулись шесть украинских моряков, которые были задержаны на судне RS 300-97 в Греции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter..

«Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким», - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Судно RS 300 97 с было задержано в ноябре 2016 года.

Греческие власти утверждают, что корабль находился в неудовлетворительном техническим состоянии. Кроме того, они хотели выяснить происхождение груза сигарет. RS-300 № 97 было отбуксировано в порт Палеохора Ханьи на Крите. Экипаж состоял из семи украинских моряков.

Напомним, ранее из плена пиратов в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков.