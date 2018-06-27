«Не было никаких знаков», - жительница Николаевщины попросила депутатов осветить Баштанское кольцо, на котором ее муж попал в ДТП

Жительница пгт Воскресенск Николаевской области Татьяна Ларина обратилась к депутатам облсовета с просьбой установить освещение и знаки на Баштанском кольце, где ее муж попал в автокатастрофу.

Об этом шла речь во вторник, 26 июня, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Татьяна Ларина рассказала, что ее муж ехал на машине по кольцу о стороны Херсона, когда его сбил «Volkswagen Touareg», от чего автомобиль вылетел на кольцо и сгорел. Муж Татьяны остался жив, а в показаниях партульным рассказал, что авария произошла из-за того, что впереди кольца не было знаков, а сама дорога не была освещена.

— У меня муж попал неделю назад в аварию на Баштанском кольце. Ехал он по кольцу со стороны Херсона и ехал Таурег, в общем, он сбил машину нашу, она вылетела на кольцо и сгорела. Остались все живы. Как он указал в причине аварии – кольцо не освещено, он не видел, что впереди кольцо, не было никаких знаков, указателей и освещения. Мы просим. Конечно, нам бы хотелось, чтоб это кольцо было освещено. Но хотя бы знаки. Со стороны Херсона знак сбит. Его нет уже какое-то время вообще. По кольцу водители, особенно в ночное время, не видят, куда ехать. Они создают эти аварийные ситуации, - сказала Татьяна Ларина.

Местная жительница добавила, что с тех пор, как на кольце перестало работать освещение, аварии случаются постоянно. В свою очередь, начальник Службы автдорог Николаевской области Андрей Максименко отметил, что предыдущее руководство, установив освещение, решило оплачивать его напрямую в Облэнерго. Однако ГП «Укравтодор» запретило это делать и поручило провести торги. В связи с этим САД был вынужден разорвать контракт с Облэнерго и освещение перестало работать.

— Оно есть, но до меня руководство решило оплатить за электроэнергию за счет содержания заказчика, Укравтодор этого не допустил. Соответственно, там уже долг. Мы объявили тендеры, уже заключаем договоры, я думаю, на выходных, максимум, 1-2 дня после выходных, освещение будет, - сказал Андрей Максименко.

Напомним, еще в начале года Баштанское кольцо, на котором до этого такси въехало в траншею, возле села Мешково-Погорелово на трассе Н-11 «Николаев-Днепропетровск» и подъезды к нему оснастили LED-светильниками.