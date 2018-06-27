За летний отдых детей в Очакове и Малой Коренихе мэрия Николаева заплатит ₴3,7 миллиона

В мэрии Николаева заключили договор на отдых детей с КП Николаевского горсовета «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин». За данные услуги в мэрии отдали 1 миллион 610 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии заплатят ₴6 миллионов гривен за оздоровительный отдых детей в Рыбаковке местной фирме «Николаев-Контраст».

Также отмечалось, что служба по делам детей Николаевского горсовета не хочет отдавать на оздоровление одному лагерю всех детей, поэтому аукционов по закупке услуг оздоровления несколько. Всего в городском бюджете на данные услуги в 2018 году выделено 11 миллионов 936 тысяч 300 гривен.

Так, данный лот предусматривал отдых и оздоровление детей в Николаеве, Николаевской области. Всего предприятие должно обеспечить 250 детей (3500 дето-дней).

К торгам были допущены два предприятия: санаторий-профилакторий «Ингул», который был готов предоставить услугу за 1 миллион 610 тысяч гривен, и КП Николаевского городского совета «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин» с идентичной суммой. В итоге тендерный комитет заключил договор с лагерем «Дельфин».

Что касается аукциона по предоставлению услуги по отдыху и оздоровлению детей, нуждающихся в социальном внимании и поддержке города Николаева в летний период в Очаковском районе, Николаевской области были допущены две организации: ОКСТ «Солнечный луч» филиал ЧАО «Николаевтурист» с предложением в 2 миллиона 178 тысяч 400 гривен и Николаевская областная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины с суммой в 2 миллиона 167 тысяч 200 гривен. В итоге тендерный комитет по результатам аукциона признал «Динамо» победителем, так как тот предоставил цену меньше.

Смена отдыха в лагере составляет 14 дней, всего организация должна обеспечить услугами 200 детей (2800 дето-дней). На данный момент исполком планирует заключить договор с общественной организацией «Динамо» Украина, на отдых детей в Очакове.

Учредителями Николаевской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины» являются Валерий Барский и Александр Кузьмищев.

Стоит отметить, что лот на оздоровление детей с инвалидностью будут выставлять на аукцион отдельно. Этим будет заниматься департамент соцзащиты - в этом году на оздоровление детей-инвалидов выделено 1,5 миллиона гривен.

Напомним, что николаевских детей, которые проживают по улице Лесковой, где в конце апреля произошла авария на канализационном коллекторе также отвезут на отдых и оздоровление за счет бюджетных средств города.