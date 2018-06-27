Мэр Николаева подписал решение исполкома о повышении тарифа в «маршрутках» – с двумя перевозчиками разорвут договоры

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен.

Об этом свидетельствует решение исполкома о повышении тарифов на проезд в маршрутках, которые опубликовали в среду, 27 июня на сайте Николаевского горсовета.

Ранее, 22 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в маршрутках города с 1 июля, однако с условием, что до этого дня на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры.

Таким образом, с воскресенья, 1 июля стоимость проезда на маршрутах в зависимости от их протяженности будет составлять: до 10 км – не выше 4 гривен, более 10 км – не выше 5 гривен. В микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха – не выше 6 гривен, в микрорайон Малая Корениха – 7 гривен.

В период с 1 сентября по 15 мая дети в возрасте от 6 до 14 лет будут платить за проезд в маршрутных такси по 3 гривны.

При этом Сенкевич на своей странице в Facebook отметил, что большинство предприятий-перевозчиков, а это около 600 микроавтобусов установило на своем транспорте трекеры и подключили их к программному комплексу «Wialon».

«Кроме двух. Как мне доложили, ЧП «ПИК», которому было предоставлено в обслуживание маршруты №2, 9, 10, 17, 52, 76 и 91, грубо и демонстративно решило не выполнять договоренности с городскими властями, и в полном объеме на сегодняшний день не установило в своих микроавтобусах GPS-трекеры. Кроме того, таким же образом решило поступить ООО «Эталон-Авто» на маршруте №1», - пишет мэр.

В частности он заявил, что инициирует расторжение договоров с ЧП «ПИК» по всем его маршрутам и с ООО «Эталон-Авто» по маршруту №1, после чего управление транспорта объявит новый конкурс на данные маршруты.

«Позиция очень простая: мы или сотрудничаем на взаимовыгодных условиях, либо не сотрудничаем вообще», - отметил Сенкевич.

Напомним, что с утра, 14 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут. На следующий день обещанная забастовка все таки не состоялась.

Ранее мэр отказывался выносить этот вопрос на заседание исполкома, потому что хотел видеть все «маршрутки» онлайн.