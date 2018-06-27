«Моряки всегда связывали страны и континенты»: В Николаеве отпраздновали день работника морского и речного флота

Во вторник, 26 июня, в здании Николаевского русского драматического театра состоялось празднование дня работника морского и речного флота, организованное руководством николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» и «Николаевского морского торгового порта».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Официальная часть мероприятия началась с поздравительных слов от руководства области, города, а также руководителей николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» и «Николаевского морского торгового порта».

Первым, со словами поздравления, выступил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

- Ваша работа важна, потому что Николаевщина - это та верфь, которая всегда была исторической. Я надеюсь, что государство все-таки услышит мой неединоразовый призыв к тому, что необходимо строить свой флот. И Николаев может стать тем городом, в котором будут работать эти мощные предприятия по восстановлению, по строительству и вообще, сможет содержать эту мощную отрасль, - сказал он.

Также Савченко передал поздравления от народных депутатов Украины, которые представляют Николаевскую область в Верховной Раде, и выразил надежду на то, что в скором времени будет принят закон о внутреннем водном транспорте. Помимо этого руководитель области призвал портовиков поддержать моряков из Очакова, которые сейчас объявили голодовку после того, как их судно было задержано россиянами.

После Савченко на сцену вышел первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко, который сказал, что среди николаевцев профессия портовиков и моряков пользуется почетом.

- Именно расположение нашего города обязывает нас иметь мощный морехозяйственный комплекс. И профессия моряк, все профессии портовиков в очень большом уважении у жителей города. Поэтому я хочу вас поздравить от городского головы, от себя, от городского совета, от исполнительного комитета с этим праздником. Хочу сказать, что городская власть всегда поддерживает вас и всегда надеется на взаимовыгодное сотрудничество, - заявил Крыленко.

Также с поздравительными речами выступили глава Заводской районной администрации Виктор Димитрук и заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов.

Олег Проточенко Завершили череду поздравлений руководитель николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» Олег Проточенко и начальник «Николаевского морского торгового порта» Сергей Митченко.

- Каждое первое воскресенье июля празднуется день работников морского и речного флота Украины. Празднуется давно, празднуется с традицией. Николаевский порт, как и все порты территориальной Украины, порты Крыма, празднуют этот праздник в своих коллективах. Позвольте вас поздравить с праздником и пожелать побольше работы всем нам: и Николаевскому морскому торговому порту, и стивидорным компаниям, которые делают большой вклад в развитие порта, и работникам администрации Николаевского морского порта. Николаевский морской порт сегодня вышел на второе место по грузообороту среди портов Украины. Это большая заслуга уважаемых ветеранов и всех работников, которые находятся сейчас в этом зале и остались на рабочих местах. Продолжать и поддержать традицию предстоит подрастающему молодому поколению, которые сейчас получают знания в морских вузах и свяжут свою жизнь с морской отраслью, придя работать в порт Николаева или любой другой порт Украины, - сказал Проточенко.

Сергей Проточенко

В свою очередь Сергей Митченко также пожелал портовикам побольше работы.

- Моряки всегда связывали страны и континенты, всегда были основой торговых и экономических отношений. Сейчас наша отрасль является неотъемлемой частью единой транспортной системы государства и мира в целом. Наверное, я повторюсь, но хочу пожелать всем нам побольше работы, потому что работа - это жизнь для порта, это жизнь для коллектива и предприятий, - сказал начальник Николаевского морского торгового порта.

Официальная часть мероприятия закончилась вручением почетных званий работникам порта и награждением от Объединенного профсоюза работников администрации порта сертификатами на бытовую технику: холодильники, телевизоры, микроволновые печи и электрочайники. Завершилось празднование дня работников морского и речного флота концертом.