Жительница Запорожья дала добро на трансплантацию органов погибшего сына двум женщинам и спасла их

В Запорожье женщина дала согласие на трансплантацию почек погибшего сына ради того, чтобы спасти жизнь двоим другим людям.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Сын Лилии погиб в возрасте 43 лет, получив травмы несовместимые с жизнью. Его мать посчитала, что после смерти он сможет помочь тем, кто в этом нуждается.

- Если его уже не спасти, пусть он спасет чьи-то жизни. Все равно его душа уже ушла, а все остальное, какая-то частица будет в ком-то жить, - рассказывает женщина.

Органы своего сына она согласилась отдать для трансплантации двум женщинам с тяжелыми заболеваниями почек. Одна из них - Ольга - молодая учительница, которая вынуждена была постоянно ездить на процедуры гемодиализа.

- Постоянно давление 60 на 40, постоянно судороги - постоянно что-то было. Не было такого, чтобы я пришла домой и нормально себя чувствовала, - говорит она.

Ночью Ольге позвонили и сказали, что для нее появился донор почки. Другая женщина по имени Марина также страдала от тяжелой болезни, у нее отказали почки. Она была подключена к специальному аппарату, который продлевает жизнь, но не лечит болезнь.

Теперь женщин ожидают выписки из больницы - новые почки прижились. По словам врачей, сейчас мало случаев готовности родственников отдать органы умерших тем, кто в них нуждается.

- С января произведено 6 трансплантаций. Ну, наверное, потому, что родственники доноров не совсем готовы давать свое согласие. Менталитет, ну, вы понимаете, - говорит врач-нефролог.

Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла закон, который позволит после смерти человека трансплантировать его органы. 20 июня его подписал Президент Петр Порошенко.