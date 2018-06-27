Глава «бюджетной» комиссии горсовета считает, что ремонт в школе №25 начали «с заднего двора» и просит мэра Николаева назначить проверку

Александр Бернацкий Глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Александр Бернацкий считает, что ремонт в школе №25 начали «с заднего двора», открытие которой находится под угрозой срыва и назначит служебную проверку, чтобы найти виновных.

Об этом он заявил в среду, 27 июня во время заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Вопрос о качестве ремонта в данной школе поднял депутат горсовета Сергей Шульгач, который недоволен тем, что школа может не открыться к началу учебного года.

- Произошли определенные работы в этой школе, и на сегодняшний день школа технически не готова к открытию 1 сентября, к учебному процессу. Кучи разбитых камней, текущая крыша и внутри школы все разбито. На каком этапе вопрос со школой 25? - поинтересовался Шульгач.

Фото: Мой город

В свою очередь глава комиссии Александр Бернацкий напомнил, что данный вопрос под личный контроль взял мэр Александр Сенкевич, также он отметил, что отчитываться и отвечать вместо мэра не может и попросил Сергея Шульгача обратиться к городскому голове лично за разъяснениями.

Также Шульгач попросил Бернацкого рассказать всем присутствующим свое мнение по поводу ремонта в школе №25.

- Школа начата не с того... у нас капитальный ремонт школы и если предусмотрено ремонт крыши, перекрытия то ремонт никогда не начинается с окон и наружной части фасада. Мое мнение, назначить сейчас перепроверку и выявить виновных, которые это допустили. Почему? Потому что сделано с заднего двора! Согласно проекта не предусмотрено бетонная заливка между третьим этажом и крышей. Нужно вносить изменения в проект, которые увеличивают стоимость проекта, потом проводить экспертизу, - сроки которой сейчас какие? И вы говорите, что успеете залить третий этаж, сделать крыше до 1-го сентября? Давайте говорить реально..., - негодовал Бернацкий.

Однако, Шульгач ему в ответ заявил, что у того недостоверная информация касательно третьего этажа здания школы, и что в проекте есть все данные касательно крыши. В итоге, Бернацкий решил не продолжать дискуссию и предложил обратиться к Александру Сенкевичу за разъяснениями и своими предложениями, касательно ускорения окончания ремонта.

Напомним, что в николаевской школе №25 не могут закончить начавшийся ремонт, поскольку на его окончание нет средств, а работы, которые уже выполнены, возможно, придется переделывать.

При этом, депутат Николаевского областного совета, член исполкома Юрий Кормышкин возмущен ситуацией, которая сложилась вокруг 25 школы. По его словам, несмотря на наличие в бюджете денег, чиновники довели ситуацию до накала и не могут обеспечить детям место для обучения.