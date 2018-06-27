Танкисты ВСУ тренировались преодолевать водные преграды на бронетехнике

В ходе тактических учений по территориальной обороне «Северная крепость» украинские танкисты потренировались различными способами преодолевать водные преграды.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».

Так, экипажи танков и другой бронетехники отработали форсирование водных преград как по дну, так и на понтонных переправах.

«Обучение продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага», — подчеркнули в Минобороны.

По результатам учений, командование сообщило, что все экипажи с поставленной задачей «справились хорошо».

Напомним, что ранее на полигоне в зоне АТО бойцы николаевской 79-й бригады провели огневые тренировки