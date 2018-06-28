В Париже на стенах появились новые рисунки известного художника Бэнкси

В Париже на стенах появились новые рисунки Бэнкси. Три новых рисунка британский уличный художник нарисовал на прошлой неделе, а в начале этой обнаружились еще четыре граффити.

Об этом сообщает «Don’t take fake».

Работу с изображением темнокожей девочки, которая закрашивает свастику розовым узором, художник посвятил проблеме мигрантов во Франции – ее обнаружили 20 июня – во Всемирный день беженцев. Рисунком человека с пилой, протягивающего трехногой собаке косточку, Бэнкси сделал отсылку к французскому правительству, проводящему неэффективные реформы. А заключительной работой на прошлой неделе стала отсылка к картине художника Жак-Луи Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар».

В начале этой недели обнаружили четыре новых рисунка с крысами. Одну из работ Бэнкси нарисовал на французском центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, посвятив ее 50-летию майских протестов 1968 года во Франции, назвав событие «рождением трафаретного искусства».

Событиям 1968 года артист посвятил еще один рисунок, на котором крыса с красным бантом сидит на фоне надписи «Май 1968» с отвалившейся цифрой восемь. На третьем граффити художник изобразил семью крыс, смотрящих в направлении Эйфелевой башни. А в заключение добавил рисунок с крысой, летящей на бутылочной пробке от шампанского.

Использование крыс в качестве «главных героев» изображений служит возможной отсылкой к знаковому французскому художнику Blek le Rat. Сам Бэнкси на данный момент подтвердил авторство трех работ из семи, опубликовав изображения в своем Инстаграме.

Бэнкси – британский андерграундный художник, режиссер и политический активист. Первые рисунки Бэнкси появились в конце 1990-х годов, а личность художника до сих пор неизвестна.

Напомним, что ранее в Германии уличный художник нашел оригинальный способ борьбы со свастиками на стенах.