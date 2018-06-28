Какая область, такие и «герои»?

Ни в коей мере не хочу обидеть тех, кто родился и живет на Николаевщине, но не могу не поднять вопрос о том, кто и по чьим оценкам отбирает тех, кто получает награды от лица всей области. Николаевщина богата талантливыми людьми, но они, в большинстве своем, очень редко удостаиваются подобных «конюнктурных побрякушек».

Возможно мало кто знает, что в бытность у власти Партии регионов, когда Николаевским областным советом руководил Игорь Дятлов, в сентябре 2011 года была учреждена награда «За заслуги перед Николаевщиной». И если практически от всего, что было придумано при «регионалах» отказались или дали ему другое название, то в Николаевской области решили продолжить традицию и продолжили выдавать медали от лица главы Николаевского областного совета.

Сегодня наткнулась на новость об очередной партии наград. Среди награжденных любопытные персонажи. К примеру, видный «деятель» Игорь Финкельштейн.

За последние несколько лет, этот человек проявил себя, как «специалист широкого профиля», который появлялся во многих абсолютно разных темах, не связанных друг с другом. На протяжении долгого времени он пытался себя подавать, как непримиримого оппозиционера. Кто забыл – напомню: Финкельштейн стоял у истоков создания в Николаевской области партии «Укроп», однако поссорившись с будущими однопартийцами, ссылаясь на то, что большинство из них сепаратисты, на выборы в местные советы 2015 года пошел от «Демоктратического альянса». В структуре партии он даже возглавил партийную ячейку Жовтневой районной организации «Демальянса» (районом тогда руководила нынешняя глава облсовета Виктория Москаленко). Однако спустя несколько месяцев после этого, Финкельштейн и партия, которой удалось завести в райсовет сразу двух своих представителей, «побили горшки». Руководитель николаевской областной ячейки Евгения Матейчук назвала Игоря Финкельштейна «диструктивным самозванцем», а тот, в свою очередь заявил, что «лидер николаевского Майдана Матейчук из «знамени Майдана» превратилась в приспособленца и соглашателя, а николаевская организация из революционной партии превратилась в секту»(подробнее об обмене любезностями можно почитать тут и тут).

После выхода из партии «Демальнс», Финкельштейн не сошел с публичной арены и продолжил свою активную борьбу за место под политическим солнцем. При этом, параллельно с многочисленными пикетами под стенами ОГА, в последнее время уже под флагами партии Сааакашвили «Рух новых сил», в марте 2017 года Игорь Финкельштейн возглавляет общественную организацию «Федерация тенниса на колясках Украины». Пожалуй, для понимания того, почему именно Игорь Финкельштейн был награжден сегодня «За заслуги перед Николаевщиной», на этой организации и стоит остановится.

Помните, был такой вице-губернатор Виталий Киндратив? Помните пикеты под стенами Николаевской ОГА за его отставку? Кто был их организатором? Правильно, Игорь Финкельштейн. А помните какие вопросы и в чьих интересах он подымал? Кто захочет – тот вспомнит и сразу поймет о выгодополучателях от этого, тем более, история имеет свойство повторятся… Тогда, под стены правительственного здания, представители ООшки Финкельштейна привезли детей с инвалидностью. Несмотря на духоту в зале в день сессии, почти ровно год назад, люди из «Федерации тенниса на колясках Украины» вместе с главой Николаевского облсовета, в своих корыстных целях использовали детей. Об этом тогда, прям в ходе сессии и заявил вице-губернатор Киндратив:

- Вы этот вопрос, как и провокацию, знаете лучше, чем кто-либо в этом зале, - заявил тогда Киндратив, обращаясь к Москаленко. - В первую очередь, вы, как президент этой федерации, которая сегодня пришла и призывает Киндратива поехать домой. Очень плохо, что вы в эту историю впутываете детей. Для того, чтобы отдел спорта дал финансовое обоснование, нам необходимо количество детей, которые хотят заниматься, что это за дети, и тому подобное. От федерации, которая назвала себя «теннисом на колясках», которая чисто фейковая, чисто провокационная. И вы все знаете, кто учредитель этой федерации, и что они делают: должностные лица Витовской райгосадминистрации, жители Мешково-Погорелово, Филькинштейн и его гражданская жена! Вы пригласили этих людей – вы людей спровоцировали!

О чем тогда говорил Киндратив поняли немногие. Но многие запомнили детей, с транспарантами в руках и тех, кто их привел на сессию областного совета.

Сейчас, просматривая открытый реестр общественных формирований можно увидеть следующее:

Часть этих людей имеет непосредственное отношение к Витовскому (ранее Жовтневому) району, райгосадминистрацией которого до того, как возглавить Николаевский областной совет, руководила Виктория Москаленко. В частности, Ирина Кулик руководит отделом соцзащиты Витовской РГА, а Валерий Атанасов - депутат Витовского района от «ДемАльянса». Еще двое учредителей «Федерации тенниса»(Константин Павлов, Андрей Толпекин) - это адвокаты, а Виктория Щербань, в 2015 году шла на выборы в горсовет от «ДемАльянса» и сообщала, что работает директором в детско-юношеской спортивной школе. В то же время, Евгений Каравайко, исходя из информации в интернете - тренер по теннису.

Примечателен еще один факт. Ровно год назад, «Федерации тенниса на колясках Украины» назвала Викторию Москаленко «крестной мамой» и Президентом организации.

«К присутствующим обратился Президент Федерации тенниса на колясках Украины. Он представил Президиум Федерации и поблагодарил главу депутатского корпуса Николаевщины Викторию Москаленко за её согласие стать Почётным Президентом и «крёстной мамой» Федерации. А «крёстными отцами» Украинской Федерации стали лучшие теннисисты колясочники сборной Молдовы», - писало тогда издание «Николаевская правда», в котором, к слову, сам Финкельштейн описывает свои подвиги под псевдонимом Матвей Гаранин. Описывает от третьего лица бурно цитируя сам себя.

А теперь вот и задумайтесь, что именно стало решающим в жизни Игоря Финкельштейна для получения ордена «За заслуги перед Николаевщиной»? Что щедрая «дарительница» ордена и ее окружение ожидает от «видного общественника» взамен в ближайшее время? Неужели в области нет более достойных людей, чем «підлабузники» власти? Лично мне кажется, что такие персонажи в летописях истории этой награды просто нивелируют само ее значение.

И вот еще возникает вопрос, а как Игорь Финкельштейн, который позиционирует себя ярым «оппозиционером», с улыбкой на губах принимает награду от представительницы партии президента нашей страны. Или у честолюбия нет разделений на власть и оппозицию? Или может быть Виктория Москаленко - «тайный агент» партии Саакашвили в рядах БПП? Предполагаю, что нет.

Попросту Виктория Москаленко, от имени всех жителей области, сказала красивое «спасибо» Филькенштейну за то, что он для нее делал и за то что еще будет делать, ведь судя по последним новостям из сферы интересов Виктории Москаленко и ее окружения, в ближайшее время ожидаются серьезные битвы по отстаиванию ранее застолбленных ресурсных позиций.

Интересно, а как к пополнению своих рядов отнеслись журналисты и другие активные жители области, которые являются орденоносцами награды «За заслуги перед Николаевщиной»?