«Будут развивать свою роль в обществе»: Во Франции введут нацслужбу для 16-летних подростков

Во Франции ввели правительственный план возвращения национальной службы для 16-летних подростков.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на ВВС.

Служба подростков будет разделена на два на этапа. На первом этапе они будут проходить обязательное месячное обучение с уклоном к гражданскому долгу, а на втором - добровольное обучение в сфере, «связанной с обороной и безопасностью», по меньшей мере от трех месяцев до года.

Примечательно, что кроме традиционных форм сотрудничества с армией, полицией, жандармерией и пожарной охраны, будут существовать альтернативные программы связанные с сохранением исторического наследия, окружающей среды и социальной помощью.

Во французском правительстве считают, что «такая практика даст возможность молодежи получить новые отношения и развивать свою роль в обществе».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отчитал подростка, который фамильярно к нему обратился.