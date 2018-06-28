Реку на Намыве загрязняют забитые стоки и ассенизаторские машины, - директор «Николаевводоканала»

Загрязнение реки в районе Намыва происходит не из-за аварийного коллектора на улице Лесковой, а по причине забитых мусором ливневых канализаций и незаконного слива нечистот, который сбрасывают ассенизаторские машины.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 27 июня.

Павел Зоткин Так, на комиссию пришли жители микрорайона, которые заявили, что причиной загрязнений является именно поломка коллектора на Лесковой, но депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин отметил, что данная информация не является достоверной.

- После сессии я разговаривал с представителем «ЭЛУ автодорог», который меня заверил, что в ближайшее время будет устранена причина загрязнения, это не связано с аварийностью коллектора, а с засоренностью и закупоркой ливневой канализации, - сообщил депутат.

Борис Дуденко В свою очередь директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко рассказал, что также причиной загрязнений могли быть сливы канализационных стоков.

- Мы обследовали то место, где предположительно идет загрязнение, то есть это выход ливневой канализации. По нашим станциям, коллекторам, вопросов не было. Единственный раз мы нашли закупорку канализационных сетей и то, что мы вытащили из закупорки, говорит о культуре пользования канализацией жителями города - это бутылки, это тряпки, это банки, полиэтилен…Есть еще предположение - это ассенизационные машины. Мы их «ловим» с завидной регулярностью. Они подъезжают к люкам, им не важно, чей это люк и что в нем, открывают, сливают и уезжают», - заявил он.

Напомним, что в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николаевского городского совета заявили о том, что источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которую незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.