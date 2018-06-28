В Николаеве по проспекту Центральному вместо металлического ограждения высаживают «живую» изгородь

В Николаеве на участке от улицы Карпенко до улицы Бузника и от улицы 6-я Слободкая до улицы 9-я Слободская высаживают «живую» изгородь, которая должна заменить металлические ограждения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

«Элементы ограждения беспощадно воруются. Полиция не особо занимается поиском «металлистов». Сообщения и заявления им поступают регулярно. На участке напротив Центрального рынка ограждение не является преградой для нарушителей дорожного движения», - говорится в сообщении.

Как сообщают в департаменте, изгородь хорошо приживается и создает неудобства для людей, который любят переходить дорогу в неустановленных для этого местах.

«Чугунные элементы ограждения были отлиты и подарены городу заводом им.61 Коммунара. Попытки заменить их на сварные элементы, только ухудшили внешний вид Проспекта и увеличили случаи воровства. Поэтому на сегодняшний день рассматривается вопрос продолжения замены металлических конструкций на растения», - отмечается в сообщении.

Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета предлагал убрать «разграбленное ограждение» на проспекте Центральном и заменить его на кусты ещё в мае 2017 года.