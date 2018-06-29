Депутаты Николаевского горсовета требуют провести проверку по факту невыполнения работ по берегоукреплению Намыва

Члены бюджетной комиссии возмущены, что при готовом проекте берегоукрепления микрорайона Намыв профильные чиновники не обратились к депутатам с просьбой выделения денег на данные работы.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 27 июня.

Как известно, данный проект сделали еще в 2016 году и обошелся он городу в 17 миллионов гривен. Теперь же спустя два года, проект подорожал и необходимо провести перерасчет сметы, чтобы заняться реализацией проекта в 2019 году.

Так, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш Край» Владимир Крысенко выступил с предложением выделить 60 тысяч гривен на корректировку проекта, который определит необходимую сумму работ.

В свою очередь, депутат от фракции «Оппозиционного Блока» Павел Зоткин заявил, что говорил об этом еще в 2010 году.

- Вопрос укрепления берега – важный вопрос для нашего микрорайона. Я хочу, чтобы мы обратились к мэру города с вопросом о служебном расследовании в отношении должностных лиц, в частности профильного заместителя по вопросам ЖКХ. Проект по берегоукреплению сделали еще в 2016 году, почему не были профинансированы проектные работы в 2017 году? И не был внесен в 2018 году этот вопрос в бюджет профильным замом, - предложил Зоткин.

Также, член комиссии Сергей Карцев сообщил, что следует провести экологическую экспертизу проекта укрепления береговой линии Намыва, чтобы «понимать цену вопроса». В конечном итоге, депутаты направили данный вопрос на Департамент ЖКХ, чтобы там в течении недели разработали проект решения.

Стоит отметить, что на момент изготовления проекта, а это 2016 год вице-мэром по вопросам ЖКХ был Мкртыч Мкртчян, который на сегодняшний день занимает должность начальника управления коммунальной собственности Николаевского горсовета.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Намыв в Николаеве просили городские власти решить проблему из-за угрозы подтопления береговой линии, однако в мэрии ответили, что существует проблема с финансированием берегоукрепляющих работ стоимостью 15 миллионов гривен.

Позже выяснилось, что управление экологии Николаевского городского совета о проблеме подтопления Намыва знали с 2009 года.