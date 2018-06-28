В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения, - СМИ

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Об этом пишет «Грузия Online».

По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности. Саакашвили обвиняют в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.

Вместе с ним по этому делу вынесли приговор бывшему главе МВД Иване Мерабишвили и некоторым другим правоохранителям. Ему избрана лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Саакашвили признали виновным по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в деле об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Следствие утверждает, что лично Саакашвили способствовал фальсификации расследования дела, а также незаконно помиловал убийц раньше срока.