В Cети показали, как выглядит свалка в Большой Коренихе после пожара

В Cети показали состояние мусорного полигона в Большой Коренихе после пожара.

Об этом сообщает NikLife.

Так, николаевский видеограф Владимир Смирнов заснял при помощи дрона просторы Николаевской городской свалки. С высоты птичьего полета она предстает как 40-гектаровое пепелище.

Еще два года назад сообщалось, что она заполнена на 87 % и ее ресурса хватит максимум до 2018 года. В то же время для съемок на свалке нужно специальное разрешение.

Как известно, полигон работает еще с 1972 года. Местные власти считают, что определить «виновника этого мусора» невозможно, а ликвидировать многолетнюю свалку достаточно сложно.

Напомним, 25 мая произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.