В честь Дня Конституции Президент Украины присвоил звания «заслуженных» четверым николаевцам

Президент Украины Петр Порошенко в честь Дня Конституции отметил орденом «За заслуги» ІІ степени главного режиссера Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии Олега Игнатьева.

Об этом говорится в указе президента №188/2018.

Кроме того, почетное звание «Заслуженного деятеля науки и техники Украины» присвоили декану факультета Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского Ивану Кищаку. Звание «Заслуженного работника культуры Украины» присвоили балетмейстру образцового ансамбля танца «Юнги» областного Дворца культуры города Николаева Елле Акмановой, а также директору коммунального заведения культуры «Николаевский областной краеведческий музей» Владимиру Михайлову.

В свою очередь, старший тренер сборной команды Украины по фристайлу Юрий Кобельник получил звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины».

Напомним, что ранее Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру.