Порошенко отметил военнослужащих государственными наградами Украины

Президент Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в указе президента №189/2018.

Так, военнослужащих наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом «За мужество» ІІІ степени, медалью за «За военную службу в Украине» и медалью «Защитника отечества»

Всего Петр Порошенко отметил наградами 90 украинских военнослужащих. При этом большинству из них награды присвоили посмертно.

Ранее сообщалось, что в честь дня Конституции Президент Украины присвоил звания четверым николаевцам.