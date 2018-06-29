Порошенко отметил военнослужащих государственными наградами Украины

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Президент Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в указе  президента №189/2018.

Так, военнослужащих наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом «За мужество» ІІІ степени, медалью за «За военную службу в Украине» и медалью «Защитника отечества»

Всего Петр Порошенко отметил наградами 90 украинских военнослужащих. При этом большинству из них награды присвоили посмертно. 

Ранее сообщалось, что в честь дня Конституции Президент Украины присвоил звания четверым николаевцам.

Елена Мельниченко

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русскийобщество