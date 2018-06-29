Открытое письмо к послу США Мэри Йованович в День Конституции Украины

Уважаемая пані Посол!

Свобода слова в Украине находится под самой большой угрозой за все годы независимости нашей страны. Это прямая угроза конституционным правам наших граждан, а для российской пропагандистской машины – отличный повод заявить, что демократические реформы провалились.

Похоже, что посол США сегодня стал большим гарантом Конституции Украины, чем президент нашей страны. Всего за четыре года нынешняя власть нанесла несколько сокрушительных ударов по Основному закону.

С момента Революции Достоинства международные доноры влили почти $2 миллиарда только технической помощи в проведении реформ в Украине. Судя по официальным заявлениям власти, все запланированные действия успешно внедряются. Но по факту, реформы имеют совсем не тот эффект, которого от них ожидали.

Медицинская реформа привела к перераспределению финансовых потоков на закупку лекарств и оплату труда медиков, а не к улучшению медицинского обслуживания населения Украины. Реформа энергетики, вместо разделения НАК "Нафтогаз Украины", закончилась миллионными премиями за судебное решение, с которого Украина еще долго не получит ни цента. Правоохранительная реформа закончилась вымыванием ценных опытных сотрудников из органов следствия, а полиция и Нацинальная Гвардия регулярно участвуют в постановочных акциях с группами вооруженных людей. Судебная реформа окончилась взятием судебной ветви власти под полный контроль Администрации президента.

За четыре года перемен, в Украине до сих пор нет ни одной законченной реформы, после которой граждане страны убедились бы в том, что их жизнь изменилась к лучшему. Хотя факт необходимости перемен общество по-прежнему не оспаривает. Значит, существует значительный перекос между заявленными целями и их реализацией.

В чем причина?

Ответ дало внесение в парламент законопроекта N6688. Сам факт голосования 22 июня 2018 года показал, что в Украине не работает Конституция. А если не работает Основной закон, о каком верховенстве права и о каких реформах может идти речь?

Заявление о том, что не работает Конституция, базируется на нескольких тезисах.

Первый – исполнительная и законодательная власть слились в одну. Вместо того, чтобы выражать интересы избирателей, контролировать работу президента, правительства и местных администраций, парламент сформировал с ними негласный альянс. Финансовые потоки от управления экономикой идут в том числе на то, чтобы голосовать (или не голосовать – смотря какая задачи) за нужные законопроекты в нужном виде. Так появляется закон "Об Антикоррупционном суде" с поправками, выгодными Администрации президента.

Парламент закрывает глаза на то, что правительство и Национальный банк нарушают права граждан. Это не упущение, не слабость. Это целенаправленный сговор двух ветвей власти. Цель этого сговора – продолжать практику времен Виктора Януковича. Эта практика заключается в том, чтобы продолжать контролировать коррупционные потоки в государственном секторе экономики.

Опираясь на таких исполнителей, международные доноры из США и Европы делают катастрофическую ошибку. Реформы, которые проводятся в атмосфере систематического нарушения закона, не могут иметь удачного окончания.

Второй тезис о неработающей Конституции базируется на том, что судебная ветвь власти в Украине так и не стала независимой.

Главная претензия к судам до Евромайдана сводилась к тому, что суды контролировались президентом и его вертикалью (часть исполнительной власти). Судьи массово принимали коррупционные решения, в том числе за деньги. Но призвать их к справедливости было совершенно невозможно, потому что их защищали исполнительная власть и парламент, которые контролировали как назначение судей (парламент), так и дисциплинарные меры по отношению к ним (ВККС и ВСЮ).

После Евромайдана в Украине началась судебная реформа, которая должна была сформировать суды в соответствии с ожиданиями общественности, а потом – сделать их независимыми. Но в ходе реформы сначала в ВККС и ВСП, затем в Верховный Суд и Конституционный суды проникли судьи и юристы, лояльные к Администрации президента. В частности, в Верховный Суд прошли люди, работавшие над судебной реформой под эгидой АП.

Суды не стали независимыми. Наоборот, они стали еще более подконтрольны действующей исполнительной власти, которая, как сказано выше, срослась с законодательной. Окончательное уничтожение независимости судов закончится в скором времени, когда ВККС и ВСП закончат переформатирование судов первой и второй инстанций.

Тотальный контроль Администрации президента над судебной ветвью власти очень опасен для проекта Высшего антикоррупционного суда в Украине. На судей независимого института наверняка будет оказано давление со стороны ВККС и ВСП, особенно если они займутся рассмотрением резонансных дел политиков родом из действующей власти.

Сложился замкнутый круг. Граждане, конституционные права которых нарушены, не могут обратиться за их защитой никуда. Суды подчинены Администрации президента. АП управляет всей исполнительной и законодательной властью. Должности в правительстве и местных администрациях разделены по клановому признаку и вписываются в модель сращивания исполнительной и законодательной власти.

Украина оказалась во власти олигархии, которая пустила прочные корни в исполнительную власть. Реформы, которые начались после Евромайдана и которые должны гарантировать права жителей страны, привели к обратному эффекту. Население отрезано не только от управления государством, но и от правосудия, хотя в СМИ заявляется противоположное.

Законопроект N6688 решительным образом наступает на позиции свободы слова в Украине. Независимость "четвертой ветви власти" – так называют средства массовой информации – поставлена под вопрос. Решением следователя или сотрудника СБУ (исполнительная ветвь власти) может быть заблокирован интернет-сайт любого украинского СМИ. Особенно актуальным этот риск становится в канун нового раунда президентских выборов. Журналисты, которые выскажут критические оценки в сторону действующей власти, рискуют быть названными террористами и попасть под предвзятое следствие. А любое СМИ, даже такое уважаемое, как "Украинская правда", может быть закрыто по ничтожному поводу.

Но, в отличие от стран с развитой демократией, как то США или Европа, в Украине такой журналист не сможет рассчитывать на беспристрастное рассмотрение своего дела в судах. Как я уже писал выше, судебная власть в Украине не является самостоятельной. Есть все основания предположить, что если Верховная Рада примет реакционный законопроект N6688, а исполнительная власть начнет его применять, то суды будут поддерживать действия остальных ветвей власти. Это и есть полное нарушение основополагающих конституционных прав граждан Украины, в том числе права на правосудие и свободу слова.

Уважаемая пані Посол.

Я не иду в политику. Не управляю никакой государственной компанией. Мне не нужно одобрение избирателей.

Как журналист, я хочу иметь право свободно высказывать свои оценки и суждения, не рискуя завтра получить ярлык "террориста" и попасть под предвзятое следствие.

Я сомневаюсь, что реформы в Украине имели целью подавление конституционных свобод граждан Украины.

Исторически так сложилось, что посол США является единственной инстанцией, по отношению к которой нынешняя власть испытывает благоговейный ужас. Прошу Вас повлиять на Администрацию президента и парламент, чтобы не допустить рассмотрения и принятия законопроекта N6688.

В случае, если Вы не сможете остановить этот процесс, прошу предоставить мне и другим журналистам Украины особый дипломатический статус, который сделает нас неприкосновенными для неидеального украинского правосудия.

С уважением,

Сергей Лямец

Украинская правда