В Николаеве впервые аккредитован бакалаврат и пролицензирована магистратура специальности «Фармация»

В Международном классическом университете имени Пилипа Орлика успешно аккредитован бакалаврат и пролицензирована магистратура специальности 226 «Фармация, промышленная фармация».

12 июня на заседании Аккредитационной Комиссии Украины единогласным решением (протокол № 130 от 12.06.2018 г.) аккредитован бакалаврат специальности 226 «Фармация, промышленная фармация».

Аккредитации предшествовала экспертная проверка вуза специалистами Министерства образования Украины в составе профессора кафедры фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, доктора медицинских наук, профессора Савченковой Л.В. и доцента кафедры биофизики, биохимии, фармакологии и биомолекулярной инженерии медицинского института Сумского государственного университета, кандидата медицинских наук, доцента Рощупкиной А.А.

В экспертном заключении комиссии отмечена достойная материальная база и высокий уровень кадрового потенциала специальности. Среди специалистов, обеспечивающих подготовку фармацевтов в Николаевском вузе, отмечены известные в стране фармацевты: фармаколог-токсиколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Лукьянчук В.Д. и кандидат фармацевтических наук, доцент Оглоблина М.В., осуществляющие надзор за безопасностью лекарственных средств при их медицинском применении в регионах Украины, заслуженный работник здравоохранения Украины Шмалько А.А., химик-биолог, кандидат биологических наук по фармакологи Прозорова Г.А. и многие другие.

Лицензия на подготовку магистров фармации получена вузом 22.05.2017 года, приказ МОН Украины № 100-л.

Таким образом, университет имени Пилипа Орлика стал единственным вузом в Николаевской и Херсонской области, осуществляющим подготовку фармацевтов такого уровня.

В пресс-центре учебного заведения сообщили, что до 2 июля продолжается акция бронирования мест для поступления в ВУЗ по ценам 2017 года.

Разработанная специалистами университета модель пошагового обучения на различных образовательных уровнях позволяет выпускникам школ начать обучение в вузе независимо от результатов ВНО.