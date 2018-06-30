В Вознесенске из-за неосторожного обращения с огнем сгорела хозпостройка – перекидывание пожара на жилой дом удалось избежать

В Вознесенске 28 июня горела хозпостройка из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неизвестного – спасателям удалось избежать перебрасывания пожара на жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре хозяйственного здания на территории частного домовладения по улице Плавневая спасателям сообщили соседи в 22:03. На место выехали отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

«По прибытию установлено, что горит застройка, в которой хранились дрова. Рядом с очагом находился жилой дом. Вокруг горящего здания выгорела сухая трава и вероятно огонь именно с нее перекинулся на хозяйственное здание. Силами пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на дом», – говорится в сообщении.

В 22:30 пожар локализовали и в 23:10 полностью ликвидировали на площади около 100 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

К тушению задействовались две единицы техники и семь человек личного состава.

Напомним, в Николаеве вечером 28 июня из-за неосторожного курения возник пожар в квартире многоэтажного дома. С охваченного огнем и дымом жилища спасатели вывели женщину.