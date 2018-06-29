В Николаеве прошел ливень – горожане жалуются на подтопленные улицы и проблемы с электричеством

Местами в Николаеве из-за стихии оборвались провода лини электропередач В Николаеве из-за обильного ливня в пятницу утром, 29 июня, оказались подтопленные улицы и были проблемы с электричеством.

Об этом николаевцы пишут в соцсетях.

«Хорошо, что у меня просто погас свет. У соседей повыгорали розетки, мультиварки, телевизоры... 380 вольт пошло в сеть. Вот такой вот выходной», – написал в своем Facebook Александр Сайковский.

В то же время, на своей странице в соцсети Елена Кабашная сообщила о том, что из-за ливня на улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка скопилось много воды и участок стал непроезжаемым для автомобилей. По словам Кабашной, вода с огромной лужи заливает двигатели транспортных средств.

Напомним, что 28 июня в Южноукраинске днём выпал крупный град.