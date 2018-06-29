«Мы выпустим этот проклятый номер»: газета Capital Gazette после стрельбы в редакции сделала спецвыпуск

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Американская газета Capital Gazette, в редакции которой в штате Мэриленд произошла стрельба, выпустила номер, посвященный пятерым убитым сотрудникам.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист газеты, передает «Громадське».

Он написал, что, несмотря на стрельбу, они «Выпустят этот проклятый номер» по расписанию — и газета опубликовала на первой полосе фото всех пятерых убитых. На сайте газета написала истории их жизни и воспоминания коллег.

Одна из страниц газеты в печатном виде на следующий день после стрельбы вышла пустой.

«Эта страница намеренно остается пустой сегодня, чтобы почтить память жертв стрельбы. Завтра она вернется к своему привычному виду, чтобы предложить читателям мысли о мире вокруг. Но сегодня у нас нет слов», — написала редакция на странице газеты.

В результате стрельбы погибли:

Роберт Хаясен — 59-летний колумнист и редактор.

«Что действительно Роб привносил в свою работу так это его прекрасное чувство юмора и умение писать», — говорят о Хаясене его коллеги по редакции.

Джеральд Фишман — 61-летний редактор первой полосы газеты. Когда Фишман впервые пришел устраиваться на работу — его не взяли ни на одну должность.

«Фишман был таким тихим, что это скрывало его невероятный ум. Беседа с ним могла дойти до внезапных тем, ведь он делился своими знаниями о мире», — рассказали коллеги.

Джон МакНамара — 56-летний редактор новостей и спортивный редактор. Друзья и коллеги называли его просто «Мак».

«Его запомнили за его гибкость, лаконичность в изложении мыслей и глубокие знания в региональном спорте. Он имел острый ум, и умение написать метко он применял в медиа».

Венди Уинтерс — редактор новостей и репортер на условиях фриланса.

«Она действительно любила рассказывать истории. Она любила работать с людьми. Когда нам что-то нужно было сделать на выходных, и когда у нас не хватало рук, мы всегда могли позвонить Венди», —рассказала редактор газеты Кэтрин Флинн.

Ребекка Смит — 34-летняя стажерка и сотрудница отдела продаж.

«Она была очень умным человеком. Она была доброй и внимательной, и была готова помочь, когда это было нужно. Казалось, что ей действительно нравилось работать в медиа».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой и убийством журналистов.

«Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — написал Трамп в Twitter.

Первые сообщения о том, что в здание редакции стреляли, сообщил стажер газеты Энтони Мессенджер, который написал:

«Стрелок по адресу Бестгейт 888. Пожалуйста, помогите». Позже корреспондент отдела происшествий Фил Дэвис написал, что «вооруженный мужчина прострелил стеклянные двери и начал расстреливать сотрудников. Не могу рассказать больше, но дела плохи». «Нет ничего хуже, чем лежать под столом и слушать, как убивают людей, а потом — как перезаряжают ружье», — продолжал писать Дэвис во время стрельбы.

Подозреваемого в стрельбе задержали почти сразу после инцидента. Ее устроил 38-летний Джерод Уоррен Рамос.

Рамос фигурировал в одной из статей газеты, через которую он обвинил издание в клевете в 2012 году. В течение трех лет он судился с The Capital, но в конце проиграл суд.  Он критиковал деятельность издания в соцсетях, создал сайт, где публиковал переписку с Capital Gazette.  Заметка, за которую Рамос судился с изданием, касалась его угроз бывшей сотрудницы издания.

По версии The Capital, мужчина написал журналистке, своей бывшей однокласснице, сообщения в соцсети. Они начали переписываться и вскоре Рамос стал оскорблять и угрожать женщине. Журналистка обратилась в полицию, Рамос был осужден за угрозы и преследования и получил три месяца условного срока. Когда The Capital опубликовала заметку, Рамос потребовал опровержения и подал на издание в суд.

Роман Свиридов

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русскийобщество