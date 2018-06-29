«Мы выпустим этот проклятый номер»: газета Capital Gazette после стрельбы в редакции сделала спецвыпуск

Американская газета Capital Gazette, в редакции которой в штате Мэриленд произошла стрельба, выпустила номер, посвященный пятерым убитым сотрудникам.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист газеты, передает «Громадське».

Он написал, что, несмотря на стрельбу, они «Выпустят этот проклятый номер» по расписанию — и газета опубликовала на первой полосе фото всех пятерых убитых. На сайте газета написала истории их жизни и воспоминания коллег.

Одна из страниц газеты в печатном виде на следующий день после стрельбы вышла пустой.

«Эта страница намеренно остается пустой сегодня, чтобы почтить память жертв стрельбы. Завтра она вернется к своему привычному виду, чтобы предложить читателям мысли о мире вокруг. Но сегодня у нас нет слов», — написала редакция на странице газеты.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) 29 июня 2018 г.

В результате стрельбы погибли:

Роберт Хаясен — 59-летний колумнист и редактор.

«Что действительно Роб привносил в свою работу так это его прекрасное чувство юмора и умение писать», — говорят о Хаясене его коллеги по редакции.

Джеральд Фишман — 61-летний редактор первой полосы газеты. Когда Фишман впервые пришел устраиваться на работу — его не взяли ни на одну должность.

«Фишман был таким тихим, что это скрывало его невероятный ум. Беседа с ним могла дойти до внезапных тем, ведь он делился своими знаниями о мире», — рассказали коллеги.

Джон МакНамара — 56-летний редактор новостей и спортивный редактор. Друзья и коллеги называли его просто «Мак».

«Его запомнили за его гибкость, лаконичность в изложении мыслей и глубокие знания в региональном спорте. Он имел острый ум, и умение написать метко он применял в медиа».

Венди Уинтерс — редактор новостей и репортер на условиях фриланса.

«Она действительно любила рассказывать истории. Она любила работать с людьми. Когда нам что-то нужно было сделать на выходных, и когда у нас не хватало рук, мы всегда могли позвонить Венди», —рассказала редактор газеты Кэтрин Флинн.

Ребекка Смит — 34-летняя стажерка и сотрудница отдела продаж.

«Она была очень умным человеком. Она была доброй и внимательной, и была готова помочь, когда это было нужно. Казалось, что ей действительно нравилось работать в медиа».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой и убийством журналистов.

«Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — написал Трамп в Twitter.

Первые сообщения о том, что в здание редакции стреляли, сообщил стажер газеты Энтони Мессенджер, который написал:

«Стрелок по адресу Бестгейт 888. Пожалуйста, помогите». Позже корреспондент отдела происшествий Фил Дэвис написал, что «вооруженный мужчина прострелил стеклянные двери и начал расстреливать сотрудников. Не могу рассказать больше, но дела плохи». «Нет ничего хуже, чем лежать под столом и слушать, как убивают людей, а потом — как перезаряжают ружье», — продолжал писать Дэвис во время стрельбы.

Подозреваемого в стрельбе задержали почти сразу после инцидента. Ее устроил 38-летний Джерод Уоррен Рамос.

Рамос фигурировал в одной из статей газеты, через которую он обвинил издание в клевете в 2012 году. В течение трех лет он судился с The Capital, но в конце проиграл суд. Он критиковал деятельность издания в соцсетях, создал сайт, где публиковал переписку с Capital Gazette. Заметка, за которую Рамос судился с изданием, касалась его угроз бывшей сотрудницы издания.

По версии The Capital, мужчина написал журналистке, своей бывшей однокласснице, сообщения в соцсети. Они начали переписываться и вскоре Рамос стал оскорблять и угрожать женщине. Журналистка обратилась в полицию, Рамос был осужден за угрозы и преследования и получил три месяца условного срока. Когда The Capital опубликовала заметку, Рамос потребовал опровержения и подал на издание в суд.