«Хотите червячков? Налетайте!» - николаевец купил в центре города коктейль и обнаружил в мяте кокон насекомых

Житель Николаева купил в центре города коктейль для ребенка и нашел в мяте кокон насекомых.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Местный житель написал, что купил коктейль в кофейном фургончике для своего ребенка. После того, как дочка выпила напиток, мужчина нашел червей и кокон насекомых в мяте.

— Купил ребенку мохито на Соборной (кофейный фургончик напротив Никольского пасада). Дочке очень понравилось... А потом дёрнул меня чёрт мяту повытаскиввть из пустого бокала! А там кокон! Не знаю кого, но реальный кокон! Их вообще проверяет кто-нибудь? Хотите червячков? Налетайте! – написал местный житель.

Напомним, николаевцы купили «Детские» сосиски на рынке по улице 3-я Слободская (Дзержинского), в которых позже заметили неизвестные живые организмы, похожие на личинки или на червей.