«Памятник может упасть», – николаевский депутат заявил, что постамент святому Николаю находится в аварийном состоянии

Памятник святому Николаю Чудотворцу, установленный в Каштановом сквере, начинает разрушаться и в скором времени может упасть.

Об этом написал депутат Николаевского городского совета Олег Грипас на Facebook.

Николаевский архитектор Анатолий Зубик опубликовал у себя на странице в Facebook фотографии памятника святому Николаю, на которых видно, как плиты у основания постамента сколоты, в некоторых местах отходят, образовываются трещины и пустоты.

Депутат Олег Грипас прокомментировал публикацию, заявив, что памятник в скором времени может упасть. В связи с этим депутат подал запрос о проведении экспертизы, но ответа не получил.

«Насколько я знаю, гранитную деталировку заказывали в Житомире через небольшую николаевскую фирму. А вот кто монтировал? И постамент под памятником весь в трещинах. Памятник может упасть. Я делал депутатское обращение на проведение экспертизы прочности постамента. Но пока ничего не сделали. Поинтересуюсь. А фамилии на памятнике людей, которые финансировали проект. Какие к ним претензии?» – написал Олег Грипас.

В ответ на это экс-вице мэр Николаева Владимир Гуллер попросил депутата поднять вопрос о реконструкции памятника и предложил обратиться к первому вице-мэру Владимиру Крыленко, который, по словам Гуллера, "всех раком поставит".

«Олег, вся надежда на тебя, как на профи. Поднимай вопрос о немедленной реконструкции памятника. Деньги в управлении культуры есть. Подключай Владимира Крыленко, он всех раком поставит», - написал Владимир Гуллер.

По информации из открытых источников, памятник был установлен в 2005 году в честь 216-летия города. Постамент был выполнен из серо-голубого мрамора архитекторами Андреем Павловым, Александром Бондарем и скульптором Иваном Булавицким. Создавался монумент полтора года на деньги, пожертвованные жителями города. В основание постамента заложена земля из итальянского города Бари, которую в Николаев доставил итальянец Константино Масса, также принимавший участие в церемонии открытия памятника.

Напомним, 27 июня, в Иловайске неизвестные подорвали памятник «За оборону Иловайска», установленный оккупационными властями на въезде в город.