«Страшно красиво»: В соцсетях показали фото ночной грозы в Киеве

В Киеве в ночь на субботу, 30 июня, бушевала непогода: в соцсетях публикуют фото молнии, а также - последствий стихии.

Об этом сообщает «Новое время».

Киевляне писали о том, что их разбудили гром и ливень, а также публиковали фото упавших деревьев и глубоких луж на дорогах и во дворах.

Кроме того, стихия провоцировала ДТП на дорогах Киева. Известно также о пожаре в частном доме из-за попадания в него молнии. Но, несмотря на это, большинство жителей столицы сошлись во мнении, что это было «страшно красиво».

Напомним, в Николаеве из-за обильного ливня в пятницу утром, 29 июня, оказались подтопленными улицы и были проблемы с электричеством.