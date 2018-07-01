Казахская журналистка судится с миграционной службой Украины, которая отказывается присвоить ей статус политического беженца

Жанара Ахметова Казахстанская журналистка Жанара Ахметова судится с Государственной миграционной службой: женщина не может получить в Украине статуса политической беженки.

Об этом она рассказала в эфире Громадського радіо.

- Сейчас я в статусе соискателя статуса беженца. Мы с миграционной службой находимся в судах. Миграционная служба не признает моей политической деятельности и считает, что по политическим мотивам мне нельзя предоставить статус, - сказала Ахметова.

Она рассказала, что проиграла суд первой инстанции.

- Миграционная служба, во-первых, не видит для меня угроз в Казахстане, во-вторых, не видит политических мотивов, - добавила журналистка.

Жанара Ахметова прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась в Государственную миграционную службу по поводу предоставления статуса беженки.

Напомним, ранее российский курсант после победы Владимира Путина на выборах Президента России попросил политического убежища в Украине.