Часть украинских туристов вернулись из Туниса в Киев

Часть украинских туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Киев.
Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
— Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев, - написал Василий Кирилич.
Кирилич также отметил, что необходимо разработать системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.
Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.