Часть украинских туристов вернулись из Туниса в Киев

Часть украинских туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулась в Киев.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

— Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев, - написал Василий Кирилич.

Кирилич также отметил, что необходимо разработать системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций.

Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.