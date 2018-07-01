Тысячи шведов добровольно вживляют чипы себе в руку

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Уже около трех тысяч жителей Швеции добровольно согласились вживить себе чипы в руку. В чипах содержится информация о кредитной карте владельца, при желании проездной, код от дома и другая важная информация.

Об этом сообщает Sciencealert.

RFID-чип вживляется под кожу руки между большим и указательным пальцем с помощью шприца.

 

 

Сообщается, что чип избавляет от необходимости носить с собой кошельки, карты или наличные. Однако находятся те, кто утверждает, что чипирование – это форма дистопии (антиутопии - ПН). Также существует угроза «биохакеров», которые могут взломать чип и украсть всю важную информацию. Ученые, в свою очередь, прогнозируют увеличение роста экономики с внедрением чипирования.

Напомним, правительство на заседании 21 марта запретило оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

Юлия Акимова

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русскийобщество