Без мелочи: По всей Украине начинает действовать округление цен

С 1 июля по Украине будет действовать округление цен – от 1 до 50 копеек – в сторону уменьшения, от 50 до 100 – в сторону увеличения.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, сообщается на сайте Национального Банка Украины.

Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. При наличии у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке.

— Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной каси, - добавил Виктор Зайвенко.

При этом, округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

Сообщается, что округление будет происходить по следующим математическим правилам:

- сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В свою очередь, предприятия торговли и сферы услуг, применяющие регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления.

Напомним, в случае, если в 2019 году Украина не выплатит кредиторам 18 миллиардов долларов, то в стране придется объявить дефолт.