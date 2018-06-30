Умер президент ОАО «Эвис» бывший нардеп Владимир Заплатинский

В субботу, 30 июня, на 67-м году жизни скончался бывший народный депутат Украины, президент футбольной команды «Эвис» Владимир Заплатинский.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили друзья умершего.

Владимир Заплатинский скончался после продолжительной болезни в Киеве, где проживал в последние годы.

Биография

Владимир Михайлович Заплатинский родился 13 сентября 1951 года в Ереване. С 1998 по 2007 год был народным депутатом Украины.

В 1976 году поступил на работу в Производственное швейное объединение имени Кирова в Николаеве на должность инженера. С 1978 года — старший инженер, с 1979 — мастер по ремонту покрасочно-отделочного оборудования, с февраля по ноябрь 1981 — главный энергетик, с ноября 1981 — заместитель директора, с сентября 1983 по июль 1992 года — генеральный директор. С июля 1992 по апрель 1998 — президент ОАО «Эвис». С апреля 1992 по октябрь 1994 — президент ФК «Эвис».

Напомним, 8 мая скончался экс-депутат Николаевского облсовета от Коммунистической партии Украины и Почетный горожанин города Николаева Игорь Овдиенко. Смерть настигла его на 81-ом году жизни около 22:00.