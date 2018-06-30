День ВМС Украины: В Николаев зашли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и ракетный катер «Прилуки»

В пятницу, 29 июня, в акваторию города Николаева зашли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», ракетный катер «Прилуки» и катер связи «Доброполье».

Фото с ними опубликовал на своей странице в Facebook николаевский фотограф Вадим Федоров.

Корабли пришвартовались на николаевском речвокзале, где в воскресение, 1 июля, на протяжении всего дня будет проходить празднование дня ВМС Украины, которое закончится концертом группы Тартак, Арсена Мирзояна и праздничным фейерверком.

«Празднования в городе начнутся с самого утра, в 9.30 в Каштановом сквере состоится построение колонны, а в 9.45 пройдет Митинг-реквием у мемориала Струны памяти. В 9.50 колонна начнет движение к 8 причалу по адресу Варваровский спуск, 5а. 10.10 - 11.10 торжественное построение, объезд военных кораблей, спуск венков на воду. С 11.10 до 11.45 николаевцы услышат выступление военного оркестра. А с 11.45 до 18.00 смогут посетить военный коробль, выставку военной техники, полевую кухню, зоны развлечения для гостей», - сообщают организаторы празднования.

Кроме того, пользователь Facebook Andrey Dronov заснял заход «Юрий Олефиренко» с высоты птичьего полета.

Напомним, средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины 23 мая.