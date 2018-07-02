Николаевский ветеран МВД, на счету которого десятки раскрытых резонансных преступлений, нуждается в помощи в борьбе с болезнью

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Ветеран МВД, николаевец Олег Еременко нуждается в финансвойо помощт в борьбе со страшной болезнью – опухолью головного мозга.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили экс-сослуживцы Олега Еременко.

- На его счету не один десяток раскрытых резонансных преступлений, убийств. Он всю жизнь отдал службе Родине и борьбе с преступностью, служил в УБОПе. Теперь сам нуждается в помощи со страшной болезнью – опухолью головного мозга, – отметили сослуживцы Еременко.

Помочь Олегу Еременко можно, перечислив деньги на карту его жены в Ощадбанке 5167809998516449. 

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество