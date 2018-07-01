Выпускники медфакультета университета им. П.Орлика показали высокие знания на экзамене Министерства здравоохранения Украины

Уже несколько лет студенты медицинских факультетов Украины, наряду с государственными экзаменами в системе Министерства образования, сдают лицензионный интегрированный тестовый экзамен программы «Крок», который проводит Центр тестирования Министерства здравоохранения Украины. В структуре вопросов экзамена, уход за больными, медицинская манипуляционная техника, внутренняя медицина, хирургические болезни, педиатрия, акушерство, гинекология, основы фельдшерских знаний.

Для приема такого экзамена в вузы приезжают представители Министерства Здравоохранения, прокторы. Они осуществляют чрезвычайно жесткий контроль за написанием работ и доставляют их на проверку в профильное Министерство. Без сдачи «Крока» выпускник не может получить диплом о медицинском образовании.

В университете имени Пилипа Орлика «Кроки» сдают выпускники специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Минимальный зачитываемый балл на таком экзамене составляет 55,5 балла, максимальный 100 баллов. Средний балл лечебников университета им.П.Орлика в 2018 году составил 82,9. Это очень высокая оценка для медицинских специальностей юга Украины. По хирургии, гинекологии, акушерству, семейной и социальной медицине многие студенты получили наивысшую оценку 100 баллов.

Стоит отметить, что уже сегодня востребованы практически все выпускники медицинских специальностей вуза. Кроме того, средний медицинский персонал возглавляет ТОП самых дефицитных и востребованных специальностей в странах Евросоюза, где сфера применения таких специалистов чрезвычайно широка. Вводимое, уже в этом учебном году, углубленное изучение иностранного языка на всех специальностях вуза, позволит выпускникам университета обеспечить достойное трудоустройство, как в Украине, так и в мире.

В пресс-центре учебного заведения также сообщили, что до 2 июля продолжается акция бронирования мест для поступления в ВУЗ по ценам 2017 года.

Разработанная специалистами университета модель пошагового обучения на различных образовательных уровнях позволяет выпускникам школ начать обучение в вузе независимо от результатов ВНО. Ежедневные консультации можно получить в приемной комиссии университета по адресу г. Николаев, ул. Котельная, 2 или по телефонам (0512)59 30 01; (0512)550736; (050)3947287.