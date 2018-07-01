Тариф подняли, а «маршруток» ноль, - николаевцы возмутились, что в выходные транспорт почти не ходит в отдаленные микрорайоны

В Николаеве утром в воскресенье, 1 июля, из отдаленных районов города было тяжело добраться в центр – не было маршрутных такси.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт».

Напомним, что с 1 июля цена на проезд в маршрутных такси в Николаеве повысилась до 5 гривен. Как и до повышения тарифа, в выходные количество автобусов на многих маршрутах значительно уменьшилось.

Николаевец Максим Шпаковский сообщает, что около 8:00 на конечной остановке 26-го маршрута в Кульбакино не было ни одного автобуса.

«Картина не изменилась, проезд по 5 гривен, а «маршруток» ноль», - пишет он.

В комментарии к его посту сообщили, что аналогичная ситуация сложилась в Широкой Балке и Матвеевке.

«Сегодня никого не было – ни 29-го, ни 10-го, ни 26-го. Зато проезд поднимаем, а то, что люди добраться не могут ни из Кульбакино, ни в Кульбакино никого не волнует», - сообщает местная жительница Юлия.

«Из Матвеевки не уехать», - утверждает николаевец Василий.