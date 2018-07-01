В аэропорту «Киев» задержали семь рейсов авиакомпании «Bravo», из-за которой николаевцы не могут улететь из Грузии

В столичном аэропорту «Киев» (Жуляны) с субботы задерживают рейсы. По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Как сообщает телеканал «112 Украина».

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

«Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что у компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку», - отмечает телеканал.

В то же время, паблик «dtp.kiev.ua» сообщает, что в аэропорту «Киев» не летают самолеты авиакомпании «Bravo Airways».

«Хаос и паника, снова страдают обычные люди. В аэропорту Киев им. Сикорского снова огромные задержки, самолеты авиакомпании «Bravo Airways» не летают. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолёт. В свою очередь туроператор говорит, что все уплачено и проблема именно в авиаперевозчике», - пишет ресурс.

Напомним, что группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств «Из Грузии с любовью». Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием.