В Одессе офицеры ВМС устроили акцию в поддержку Олега Сенцова

В Одессе офицеры ВМС Украины 1 июля выступили с акцией в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские оккупанты незаконно осудили и посадили в тюрьму.

Фото с этой акции опубликовали ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Как известно, 1 июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВС Украины. Во время торжественных событий около 20 офицеров выстроились с импровизированными табличками с надписью «Спасите Олега Сенцова».

Напомним, что ранее ПАСЕ призвала Россию освободить Сенцова и других политзаключенных, которых незаконно содержат в тюрьмах.