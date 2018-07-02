Хроника начала войны: Поблажки сторонникам Путина, сбежавшие диверсанты и «списанные» поджоги

«Преступности.НЕТ» продолжают восстанавливать хронологию событий в Николаеве 2014-го года, который стал переломным в истории всей Украины.

С предыдущими частями хроники можно ознакомиться по ссылкам:

Часть 1. Майдан в Николаеве, начало.

Часть 2. Четыре года оккупации. Чем был занят Николаев, когда «зеленые человечки» Крым захватывали.

Часть 3. «Русская весна»-2014: Что происходило в Николаеве, пока на Донбассе «рождались» «ЛНР/ДНР».

О торговце пистолетами на «Колосе» и поставщиках российской шпионки Коледы

…8 мая 2014-го поступил сигнал о том, что в Николаеве на рынке «Колос» мужчина торгует оружием. 16 мая при проведении обыска у него по месту жительства обнаружили и изъяли:

незарегистрированное охотничье ружье, штык-нож, несколько электрошокеров, несколько пистолетов иностранного производства, приспособление для изготовления патронов, полкилограмма пороха, более 30 патронов к пистолету Макарова, ампулы с клофелином и маски-балаклавы, денежные средства в размере 6 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США.

По информации прокуратуры Николаевской области, 9 июля Заводский районный СУД Николаева ПРИЗНАЛ его ВИНОВНЫМ в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), и приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

22 мая Служба безопасности Украины отрапортовала о задержании бывших милиционеров-диверсантов, которые в частности снабдили оружием шпионку Марию Коледу, стрелявшую в николаевцев во время разгона палаточного лагеря пророссийских сторонников у памятника Героям Ольшанцам 7 апреля.

В ответе на информационный запрос относительно задержанных в СБУ сообщили, что они БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ, но подробностей не сообщили, «отправив» искать их приговоры «с помощью Единого реестра судебных решений». Только вот номера соответствующих уголовных дел в Службе не предоставили…

26 мая СБУ заявила о ликвидации канала поставки оружия и взрывчатки террористам, планировавшим захваты, в том числе и в Николаеве.

Сообщалось, что в ходе операции задержали троих злоумышленников, среди которых был брат самопровозглашенного председателя Мариуполя, трижды судимый Денис Кузьменко. На запрос об итогах следствия в Службе же сообщили только о двоих, которых 1 февраля 2016 года Бердянский районный СУД Запорожской области ПРИГОВОРИЛ к 12 года заключения.

О «личном отношении» николаевской милиции к сторонникам Путина

Несмотря на разгон палаточного лагеря пророссийских сторонников 7 апреля 2014-го, они продолжали периодически проводить акции, которые порой не обходились без перепалок, споров, ругани, провокаций и задержаний.

8 мая Николаевский окружной административный суд принял решение о запрете каких-либо массовых собраний по всей территории города в период с 8 мая по 25 мая.

И трижды «Русский блок» во главе с Евгенией Бондаренко нарушил это решений, проведя на главной площади митинги – 9, 12 и 14 мая. По крайней мере, так заявлял майор Сергей Мазунин.

По его словам, в связи с этим было открыто уголовное производство по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины («Умышленное невыполнение приговора, решения, постановления суда, которые набрали законную силу»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1700 гривен либо лишением свободы на срок до 3 лет. Но до этого дело так и не дошло.

В полиции сообщили, что открытое 9 мая 2014-го производство было ЗАКРЫТО 15 июля того же года, то есть, спустя чуть более два месяца. Основание все то же – п.2 ч.1 ст. 284 УПК, установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления…

1 июня в День защиты детей николаевские почитатели Путина пикетировали возле воинской части А4465, в которой располагается 299-я штурмовая авиационная бригада. Во время этой акции некоторые из участников буквально бросались на жен военных и кричали детям, что их «папа – убийца».

Отвечая на вопрос, почему находящиеся на месте правоохранители не предприняли никаких мер, тогдашний начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Артур Мериков заявил буквально следующее:

- Это личное отношение сотрудников милиции…

И сказал, что по данному факту «запланировано ряд мероприятий».

Сегодня же, в ответе на запрос о результатах этих самых мероприятий, которые должны были бы провести, в полиции области ответили: с заявлениями к нам никто не обращался, событие не регистрировалось, и уголовное производство НЕ ОТКРЫВАЛОСЬ.

Позже были столкновения с майдановцами на площади, смена места проведения акций, разбросанные листовки возле областного военкомата с требованиями прекратить АТО, забросанный яйцами один из лидеров местного пророссийского движения Дмитрий Никонов, которого 28 июля задержали сотрудники СБУ. Ровно через два месяца его обменяли на пленных украинских военнослужащих, и сейчас в одном из районных судов Николаева его судят заочно.

О сбежавших диверсантах, готовивших взрывы на военном аэродроме

15 июня 2014-го СБУ отрапортовала о задержании в Николаеве 39-летнего местного жителя, «который готовил и проводил на Юго-Востоке Украины террористические и сепаратистские акции». Позже стало известно, что поймали его 7 июня.

Официально отмечалось, что в Перевальское Луганской области злоумышленник получил от представителей российского штаба «Казачья национальная гвардия» указание совместно с боевиками террористической организации «ЛНР» вывести из строя боевые самолеты Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на военном аэродроме в Кульбакино.

Прокуратура Николаевской области сообщила задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 («Приготовление к совершению террористического акта») и ч.1 ст. 263 («Незаконное хранение боеприпасов») Уголовного кодекса Украины.

На запрос касательно результатов следствия в рамках соответствующего уголовного производства в СБУ ответили, что на данный момент оно ОСТАНОВЛЕНО в связи с розыском подозреваемого (на основании п.2 ч.1 ст. 280 УПК)...

19 июня 2014-го в Николаеве сообщили о задержании 41-летнего местного жителя, который получил точно такое же задание – вывести из строя несколько военных самолетов – от кураторов из Автономной республики Крым. Тогда в СБУ сообщили, что задержали диверсанта в тот момент, когда он наблюдал за аэродромом. Изъяли бинокль, настроенную на радиочастоту воинской части рацию, два взрывных устройства, гранату РГД-5, российские рубли. И сообщили о подозрении по тем же статьям, как и первому задержанному.

Из ответа же николаевского управления СБУ, оказалось, что в ходе расследования его действия были несколько переквалифицированы, и 8 октября 2014 обвинительный акт в отношении него направили в Ленинский районный суд Николаева. Но спустя 4 месяца, 9 февраля 2015-го, судебное рассмотрение было ОСТАНОВЛЕНО также в связи с розыском подозреваемого.

О ненайденных «минерах» и поджогах, которых «не было»

Ночью 4 июля 2014-го около 03:00 в Николаеве подожгли автомобильные шины возле военного комиссариата по улице Пушкинской, чем повредили центральные ворота здания. В полиции сообщили, что данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

В ответе полиции на запрос: 19 июля 2014-го уголовное производство было ЗАКРЫТО.

В ночь на 23 июля в Николаеве подожгли автомобили «Skoda Superb» и «Renault Trafic». Сообщалось, что автомобили принадлежали активистам, которые занимаются снабжением украинской армии, в частности, первого батальона 79-й бригады. По факту поджога открыли уголовное производство также по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

В ответе полиции на запрос: 22 апреля 2015-го уголовное производство было ЗАКРЫТО.

В ночь на 26 июля около 3:15 в Корабельном районе Николаева подожгли здание военкомата, расположенного по улице Новостройной. Производство открыли по той же статье – по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

В ответе полиции на запрос: 18 октября 2016-го уголовное производство было ЗАКРЫТО.

Основанием для закрытия всех трех дел был все тот же пункт 2 ч.1 ст. 284 УПК – отсутствие в деянии состава уголовного преступления…

30 июля по очереди в Корабельный и Ленинский военкоматы поступили анонимные сообщения о заминировании зданий. Были открыты два уголовных производства по ч.1 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан») Уголовного кодекса Украины.

В ответе полиции на запрос: на данное время основания для сообщения о подозрении кому-либо отсутствуют, СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

О протестах жен и матерей военнослужащих – перекрытия моста и международной трассы

Начиная с 20 июня 2014-го в Николаеве жены и матери находящихся в зоне АТО военнослужащих несколько раз перекрывали сначала трассу международного значения Е58 Вена – Ростов-на-Дону, а потом Южнобугский мост (Варваровский), требуя провести ротацию.

25 июля в комментарии журналистам тогдашний исполняющий обязанности начальника управления милиции общественной безопасности УМВД Украины в Николаевской области Виктор Ковальчук сообщил, что данные об одном из перекрытий моста уже внесены в журнал Единого учета.

27 июля очередная акция по блокированию движения через мост закончилась тем, что правоохранители разблокировали его, сместив митингующих женщин с проезжей части. 28 июля протестующие отправились искать правду в Киев.

На запрос, касающийся описанных событий, в николаевской полиции ответили, что действительно 25 июля в Центральном РОВД вносили информацию об акции родственников военнослужащих в журнал единого учета. Однако, в ходе проведения проверки состав уголовного правонарушения по признакам ч.1 ст. 279 («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия») не нашел своего подтверждения. В связи с чем на следующий день, 26 июля, рассмотрение материалов было ПРЕКРАЩЕНО.

Катерина Шварц, специально для «Преступности.НЕТ»