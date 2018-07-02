Удержать власть любой ценой

В 2016 году николаевские народные депутаты начали "непримиримую борьбу" с представителями старого режима - одиозными депутатами фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета.

Тогда, народные депутаты - Борис Козырь и Александр Жолобецкий обратились с официальными заявлениями в силовые структуры с требованием провести комплексные проверки деятельности депутатов горсовета - Олега Солтиса, Анатолия Дюмина и Игоря Копейки.



Соответственно, это история ничем не закончилась: после информационного шума и кулуарных договоренностей – Солтис, Дюмин и Копейка, вернулись на свои рабочие места и продолжили полномасштабное разграбление нашего города.

Пару дней назад, нардеп Александр Жолобецкий вместе со своим VIP-агитатором, главой администрации Центрального района Александром Берёзой, побывал на округе депутата горсовета Олега Солтиса. Проведя совместную встречу с жителями, народный депутат «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий, заявил, что наметил план сотрудничества с депутатом горсовета от «Оппозиционного блока» Олегом Солтысом.

Меня это даже не удивило. В 2014 году ближайший соратник и помощник депутата горсовета Владимира Рыжика - сепаратист Владимир Слесаренко, готовил покушение на тогдашнего Николаевского губернатора Вадима Мерикова. Но, этот факт не помешал Рыжику на последних выборах в ВР быть в команде Александра Жолобецкого. А после, в знак благодарности, Жолобецкий трудоустроил Рыжика на должность начальника БТИ.

Можем вспомнить, как Александр Жолобецкий до последнего отстаивал погрязшую в коррупционных скандалах экс-начальницу горобразования Анну Деркач и коррумпированных директоров школ. Как при помощи депутата партии "Самопомощь" Вячеслава Апанасенко и мэра города Александра Сенкевича ставил подконтрольных руководителей коммунальных предприятий, через которых «отмывал» бюджетные деньги. Как заводил на дорожные подряды одесскую фирму, которая некачественно ремонтировала николаевские дороги.

Но зато, мы не сможем вспомнить активную и плодотворную деятельность Александра Жолобецкого под куполом Верховной Рады Украины: конструктивную работу в парламентском комитете по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, важных и значимых для нашего города законопроектов, выступлений с трибуны ВРУ, масштабной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

Там где можно заработать денег и попиариться - Жолобецкий тут как тут. Нужно помочь жителям нашего города в разрешении многолетних проблем - его днем с огнём не сыщешь.

На протяжении последних двух лет нардеп Александр Жолобецкий "пустился в пляс", напрочь потеряв связь с реальностью - он уже не может остановиться, купаясь в лучах позитива и собственной славы - поздравления, улыбки, поцелуи, флаги, грамоты от ВРУ, селфи, обнимашки с топ-коррупционерами местного разлива. Подобными действиями, он пытается демонстрировать невиданную депутатскую активность.

Как показало время, Александр Жолобецкий готов объединяться и сотрудничать с кем угодно, лишь бы подольше продержаться у бюджетного корыта и любой ценой остаться у власти.