«Нехватка подвижного состава»: В конце июля «Евротранстехсервис» уйдет с маршрута на Матвеевку

Руководство предприятия «Евротранстехсервис» написал обращение на имя мэра Николаева Александра Сенкевича и начальника управления транспорта Олега Манушевича с просьбой разорвать договор на перевозки пассажиров в микрорайон Матвеевку.

Об этом в понедельник, 2 июля в ходе аппаратного совещания сообщил Олег Манушевич.

Ранее, городская власть Николаева предупредила фирмы-перевозчиков «Евротранстехсервис» и «Алан-Техно», которые обслуживают перевозки в микрорайон Матвеевки и Большую Корениху, что в случае несоблюдения планового количества подвижного состава с ними будут разорваны договоры.

В частности фирма-перевозчик просит до 25 июля найти ей замену и разорвать договор. Официальная причина ухода с маршрута - это нехватка подвижного состава. Ведь как известно, согласно договору у предприятия всего 8 автобусов, из которых только 4 рабочих, и еще два транспорта находятся в резерве.

При этом в комментарии «Преступности.НЕТ» Манушевич отметил, что данное решение также связано и с перекрытием трассы.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте. Исходя из этого, в воскресенье, 24 июня, жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, дабы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами. В свою очередь,

В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко отчитал транспортное управление Николаевского городского совета за то, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от работников управления.